Суд освободил из-под стражи прокурора, подозреваемого во взятках на 33 миллиона!

Ленинский районный суд Саратова выпустил из-под стражи прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, которому вменяют получение взяток на 33 млн рублей. Судья отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Пригарова отпустили в зале суда. Новую меру пресечения ему не избрали. До этого он три дня провел в изоляторе временного содержания.

По данным следствия, районный прокурор получил от местного застройщика две взятки: в 18 млн рублей и в 15 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал помощь в получении разрешения на строительство и ввод домов в эксплуатацию.

31 декабря в отношении Пригарова возбудили одно уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере), а 13 января — второе.

31 декабря прокурор отправили под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Защита обжаловала это решение. 14 января Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста, но 15 января его вновь задержали.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей, прокуроров и судей тоже, они ж обычные люди:

Polit.ru

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