Субсидии на оплату коммуналки для малоимущих: есть шанс?

Общественная палата и Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в письменном обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммунальных услуг при наличии долгов.

Сейчас субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку.

Автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. «Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги, а они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии», — объяснила она.

В письме к Мишустину также было предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. В настоящее время учитывается показатель за последние полгода. Общественники считают целесообразным сократить срок до двух месяцев с тем, чтобы помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу.

В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ежегодно получают порядка 5,4% семей. Если предложение общественников будет принято, число льготников может увеличиться вдвое, отметила Разворотнева.

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По инф. Парламентской газеты

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