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Столетний ветеран ВОВ из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет
По инф. Российской газеты   
11 Декабря 2020 г.
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Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.

Столетний ветеран ВОВ из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет

Торжественная церемония с участием командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина состоялась в формате видеоконференции.

Орден Красной Звезды получил 100-летний житель Татарстана Гиндулла Сахипов за мужество и отвагу, проявленные при боях в мае 1945 года. Из наградного листа следует, что 1 мая 1945 года Сахипов, оставшись один у минометного расчета, под шквальным огнем отразил контратаку противника силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров, — цитирует сообщение пресс-службы ЦВО РИА Новости.

Гиндулла Сахипов прошел всю войну, его призвали в июне 1941 года. В составе 186-го минометного полка Первого Украинского фронта участвовал в ожесточенных боях на Курской дуге, освобождал от гитлеровцев города Польши, Чехии, Германии.

Как отмечается в наградном листе, 1 мая 1945 года на плацдарме у Эльбы батальон немцев при поддержке танков и бронетранспортеров перешел в контратаку. После ранения командира и заряжающего минометного расчета Сахипов сумел под шквальным пулеметным и артиллерийским огнем в одиночку вести удары из огнемета, что способствовало отражению контратаки.

6 мая у деревни Нигерода при прорыве обороны противника Гиндулла Сахипов минометным огнем подавил два пулемета, подбил одно самоходное орудие противника и уничтожил до взвода вражеских автоматчиков. 27 июня 1945 года его представили к ордену Красной Звезды, однако, награда оставалась неврученной 75 лет. Это произошло, как выяснилось, из-за орфографической ошибки в наградном листе.

Также документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени передали сыну Семена Стародубцева. В ноябре 1944 года он отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. При дальнейшем продвижении заменил получившего ранение командира взвода. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника.

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