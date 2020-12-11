Столетний ветеран ВОВ из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет

Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.

Торжественная церемония с участием командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина состоялась в формате видеоконференции.

— Орден Красной Звезды получил 100-летний житель Татарстана Гиндулла Сахипов за мужество и отвагу, проявленные при боях в мае 1945 года. Из наградного листа следует, что 1 мая 1945 года Сахипов, оставшись один у минометного расчета, под шквальным огнем отразил контратаку противника силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров, — цитирует сообщение пресс-службы ЦВО РИА Новости.

Гиндулла Сахипов прошел всю войну, его призвали в июне 1941 года. В составе 186-го минометного полка Первого Украинского фронта участвовал в ожесточенных боях на Курской дуге, освобождал от гитлеровцев города Польши, Чехии, Германии.

Как отмечается в наградном листе, 1 мая 1945 года на плацдарме у Эльбы батальон немцев при поддержке танков и бронетранспортеров перешел в контратаку. После ранения командира и заряжающего минометного расчета Сахипов сумел под шквальным пулеметным и артиллерийским огнем в одиночку вести удары из огнемета, что способствовало отражению контратаки.

6 мая у деревни Нигерода при прорыве обороны противника Гиндулла Сахипов минометным огнем подавил два пулемета, подбил одно самоходное орудие противника и уничтожил до взвода вражеских автоматчиков. 27 июня 1945 года его представили к ордену Красной Звезды, однако, награда оставалась неврученной 75 лет. Это произошло, как выяснилось, из-за орфографической ошибки в наградном листе.

Также документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени передали сыну Семена Стародубцева. В ноябре 1944 года он отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. При дальнейшем продвижении заменил получившего ранение командира взвода. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника.

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