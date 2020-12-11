Столетний ветеран ВОВ из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет

|
Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
Торжественная церемония с участием командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина состоялась в формате видеоконференции.
— Орден Красной Звезды получил 100-летний житель Татарстана Гиндулла Сахипов за мужество и отвагу, проявленные при боях в мае 1945 года. Из наградного листа следует, что 1 мая 1945 года Сахипов, оставшись один у минометного расчета, под шквальным огнем отразил контратаку противника силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров, — цитирует сообщение пресс-службы ЦВО РИА Новости.
Гиндулла Сахипов прошел всю войну, его призвали в июне 1941 года. В составе 186-го минометного полка Первого Украинского фронта участвовал в ожесточенных боях на Курской дуге, освобождал от гитлеровцев города Польши, Чехии, Германии.
Как отмечается в наградном листе, 1 мая 1945 года на плацдарме у Эльбы батальон немцев при поддержке танков и бронетранспортеров перешел в контратаку. После ранения командира и заряжающего минометного расчета Сахипов сумел под шквальным пулеметным и артиллерийским огнем в одиночку вести удары из огнемета, что способствовало отражению контратаки.
6 мая у деревни Нигерода при прорыве обороны противника Гиндулла Сахипов минометным огнем подавил два пулемета, подбил одно самоходное орудие противника и уничтожил до взвода вражеских автоматчиков. 27 июня 1945 года его представили к ордену Красной Звезды, однако, награда оставалась неврученной 75 лет. Это произошло, как выяснилось, из-за орфографической ошибки в наградном листе.
Также документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени передали сыну Семена Стародубцева. В ноябре 1944 года он отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. При дальнейшем продвижении заменил получившего ранение командира взвода. В феврале 1945 года, будучи тяжело раненным, продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника.
- Еще интересное и важное о ветеранах войны (и не только) - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Нижегородской области назвали средний размер взятки
В Нижегородской области средний размер незаконного вознаграждения в этом году составил 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону, подводя итоги работы по борьбе с коррупцией.
-
Теорию Дарвина об эволюции насекомых доказали спустя 160 лет
Новое исследование, проведенное учеными из Австралии, показало, что знаменитый ученый Чарльз Дарвин 160 лет назад был прав в своей теории об эволюции насекомых, утративших способность летать.
-
Столетний ветеран ВОВ из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет
Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
-
Стас Михайлов признался, что делал пересадку волос
Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
-
Какие самые популярные породы кошек у россиян?
Британские и сибирские кошки, а также мейн-куны стали самыми популярными у россиян в уходящем году. Интерес к этим домашним питомцам, несмотря на пандемию, у россиян увеличился.
-
Основной и запасной: Гудков раскрыл два плана Путина относительно перспектив во власти
В последнее время российское экспертное сообщество, особенно это касается политологов, в буквальном смысле запуталось, пытаясь дать точный прогноз по формату предстоящего транзита власти в стране или определить, каким образом президент Владимир Путин собирается распоряжаться имеющейся властью в ближайшем будущем.
-
Результат за 18 минут: «Вектор» создал экспресс-тест на коронавирус
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, разработчик вакцины от ковида «ЭпиВакКорона», создал экспресс-тест на коронавирус.
-
«Ни пуха, ни пера» - раньше так желали охотнику для отвода глаз. Почему?
Известный фразеологизм «Ни пуха, ни пера!», на который у русских издавна принято отвечать: «К черту!» имеет весьма древнее происхождение. Во фразе «ни пуха, ни пера» пух и перо метонимически уподоблялись зверю и птице, которые и были основной добычей охотника.
-
В ряд регионов идет аномальное похолодание
Серьезное похолодание в ближайшие дни ожидается в Центральном, Приволжском и Южных округах России. Температура там окажется в среднем на 9 градусов ниже климатической нормы.
-
Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет
Землетрясение, которое произошло на Байкале рано утром 10 декабря, оказалось самым сильным для центральной части озера с 1999 года. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
-
Волгоградская область перейдет на московское время до конца года
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне. Он вступит в силу с 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Жители области должны будут перевести стрелки часов на час назад.
-
Джордж Клуни попал в больницу, пытаясь похудеть ради новой роли
Подготовка к роли в картине «Полночное небо» довела звезду Голливуда Джорджа Клуни до больницы. По информации СМИ, актер был госпитализирован из-за попытки резко сбросить вес.
-
«Лежим как бомжи»: ростовчанка сбежала из ковидного госпиталя из-за жутких условий
Заболевшая коронавирусом жительница Ростова-на-Дону предпочла лечиться на дому, увидя своими глазами местное ковидное отделение на Социалистической, 160.
-
На YouTube в танках зажигает дед-стример Евгений Николаевич
Наверное, некоторые наши читатели уже знают, что такое стрим. А если нет, то поясним, что это трансляция действий, которые происходят, в режиме реального времени. И за происходящим действом наблюдают зрители, кому интересно, конечно. На платформе YouTube очень много стримеров. По большей части это молодые люди. Но в поле нашего зрения попали и несколько бабушек, о некоторых из которых мы писали. Это Ширли Карри, пенсионерка из американского штата Вирджиния, Анна Сандалова, из Искитима Новосибирской области. А теперь вот и дедушку-стримера удалось отыскать. Новый герой рубрики про взрослых блогеров – Евгений Николаевич. Ему больше 60 лет, он ведет стримы на вышеобозначенном видеохостинге на канале «Дед Стример» каждый день в определенные часы по московскому времени. Обозначил в визитке, что играет как может, без наворотов. И кому любопытно, могут смотреть.
-
Производители предупредили о вероятном подорожании говядины
Цены на говядину в России установили в нынешнем году новый рекорд, и за январь–сентябрь производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.
-
«Почта России» хочет стать единственным доставщиком пенсий, иначе — подорожает
«Почту России» нужно назначить единственным доставщиком пенсий в РФ, считает глава компании Максим Акимов. Он объяснил: в противном случае тарифы на эту услугу будут расти.
-
Двух медсестер уволили за пьянку на рабочем месте
Двух медсестер Миллеровской центральной районной больницы уволили за употребление спиртного на рабочем месте. Главный врач стационара также получил выговор.
-
Стали известны самые курящие и пьющие российские регионы
К курению и употреблению алкоголя в России наиболее склонны жители Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование склонности жителей РФ к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов.
-
Илья Авербух развеял слухи о своей тайной свадьбе
Поклонники знаменитого фигуриста, тренера и хореографа Ильи Авербуха и его возлюбленной, актрисы Лизы Арзамасовой, пристально следят за их отношениями.
-
Эксперты заявили о репрессиях в отношении российских медиков
В отношении медиков применяется тот же репрессивный аппарат, что и к убийцам. Об этом на пресс-конференции в Национальной медицинской палате заявил главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Дегтярев.