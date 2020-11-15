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Стасу Пьехе пришлось отказаться от спорта из-за коронавируса
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Стас Пьеха переболел коронавирусом. Иммунитет после недуга оставляет желать лучшего. Впрочем, Стас не отчаивается.

Стасу Пьехе пришлось отказаться от спорта из-за коронавируса


– Я начал выполнять дыхательную гимнастику Стрельниковой, – говорит артист. Кроме того, певец пьет витамины и специальные добавки. А вот спортом пока не занимается. Переживает, что нагрузка скажется не лучшим образом на и без того ослабленном организме.

– Сейчас я делаю лишь гимнастику в домашних условиях, – признается Стас.

Надо отметить, что проблем с голосом артист не испытывает. Пьеха надеется, что в ближайшее время сможет вновь выйти на сцену.

По инф. Sobesednik.ru

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