Стасу Пьехе пришлось отказаться от спорта из-за коронавируса

Стас Пьеха переболел коронавирусом. Иммунитет после недуга оставляет желать лучшего. Впрочем, Стас не отчаивается.

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– Я начал выполнять дыхательную гимнастику Стрельниковой, – говорит артист. Кроме того, певец пьет витамины и специальные добавки. А вот спортом пока не занимается. Переживает, что нагрузка скажется не лучшим образом на и без того ослабленном организме.

– Сейчас я делаю лишь гимнастику в домашних условиях, – признается Стас.

Надо отметить, что проблем с голосом артист не испытывает. Пьеха надеется, что в ближайшее время сможет вновь выйти на сцену.

По инф. Sobesednik.ru

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