Старшая дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

Шайло Джоли-Питт ещё недавно шокировала публику тем, что захотела сменить пол. Девочка перестала носить платья и просила называть ее мужским именем. Впрочем, позже от этой затеи она отказалась.

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Сейчас Шайло вновь заинтриговала подписчиков, удалив из всех соцсетей вторую часть своей двойной фамилии «Питт», оставшись просто Шайло Джоли.

Журналисты предполагают, что такой поступок связан с затянувшимся разводом, который травмирует психику подростка. Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом часто возникают конфликты по поводу опеки над детьми. Джоли хочет свести к минимуму общение отца с детьми, которые являются для него смыслом жизни.

СМИ считают, что так девочка даёт понять, что она полностью поддерживает мать и не желает общаться с отцом.

По инф. argumenti.ru

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