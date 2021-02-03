Старым улицам Ялты вернут исторические названия

В Ялте на 83 улицах, названных до октябрьской революции 1917 года, установят аншлаги с историческими и современными названиями, что позволит избежать их переименования.

Уже разработан и прошел необходимые согласования макет аншлага. На первом этапе архитектурно-градостроительный совет утвердит эскиз аншлагов, а затем начнется их изготовление и установка.

— Вопрос необходимости переименования некоторых городских улиц поднимался уже не раз на протяжении длительного времени, — рассказала начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко. — В 1990-е годы улице Литкенса в центре города вернули историческое название — «Екатерининская», но большинство топонимов в городе оставались прежними. Жители города также говорили о необходимости вернуть дореволюционное название — Гимназическая — улице Войкова и другим.

Аналогичный опыт присвоения улицам двойного названия есть в Евпатории и Симферополе. Например, столице Крыма еще в 2014 году вслед за улицей Александра Невского (Розы Люксембург) историческое название — Екатерининская — вернули улице Карла Маркса.

Тем временем

На семи ялтинских улицах установят мемориальные доски в честь героев Великой Отечественной войны. Это решение поддержали депутаты Ялтинского городского совета. Мемориальные доски планируется установить на улицах имени Николая Кузьмича Котельникова, Умера Акмолла Адаманова, Дмитрия Ивановича Аверкина, Николая Николаевича Тамарлы, Дмитрия Петровича Мухина, Антона Рафовича Мицко, Мустафы Веиса Селимова.

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