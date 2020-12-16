Станислава Садальского крайне возмутил «пустой зал» во время прощания с Гафтом

Актер Станислав Садальский раскритиковал в соцсетях церемонию прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшую накануне в театре «Современник». Его, в частности, возмутил «пустой зал».

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«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой», — написал Садальский, добавив, что из молодых и узнаваемых актеров театра почти никто не пришел. «Новый худрук Современника Рыжаков не пришел — сказал, что болеет», — добавил он.

Между тем в театре резко отреагировали на сообщение Садальского. В «Современнике» охарактеризовали его слова как циничные и неприятные. В театре пояснили, что зал был заполнен согласно законодательству Москвы — на 25%, в связи с пандемией коронавируса.

По инф. rosbalt.ru

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