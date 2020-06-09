Средние зарплаты в разных регионах России различаются больше чем в четыре раза!

Росстат опубликовал статистику средних зарплат жителей различных субъектов РФ за первый квартал 2020 года. Москва заняла третье место с 95,9 тысячи рублей на человека.

Первой оказалась Чукотка (109,3 тыс.), а на второй позиции в рейтинге самой высокой средней зарплаты оказался Ямало-Ненецкий АО (102,1 тыс.). На четвертом и пятом местах идут Сахалин с доходом в 89,5 тысячи и Магаданская область с 89,3 тысячи.

Самую же низкую зарплату ведомство выявило в Ивановской области. Она равняется всего 26,9 тысячи, что более чем в четыре раза меньше, чем доход на Чукотке. Перед ней с небольшим отрывом идут Кабардино-Балкария (27,1 тыс.), Дагестан (27,2 тыс.), Алтайский край (27,624 тыс.) и Карачаево-Черкесия (27,629 тыс.).

При этом, как отмечает «КоммерсантЪ», в прошлом году самые низкие зарплаты были выявлены в Чечне и Ингушетии.

Между тем, россияне в среднем по стране желают зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц, а зарплата менее 30 тыс. рублей устроила бы лишь 4% граждан РФ.

Еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов граждан страны. Это важнейшее направление работы, заявил он на форуме «Россия зовет!», признав при этом, что результаты этой работы «пока весьма скромные». По словам Путина, известно, что зарплаты в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы граждан «практически стоят на месте». Эту ситуацию нужно изменить, подчеркнул глава государства. Но теперь, во время пандемии, уже. понятно, не до этого...

призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов граждан страны. Это важнейшее направление работы, заявил он на форуме «Россия зовет!», признав при этом, что результаты этой работы «пока весьма скромные». По словам Путина, известно, что зарплаты в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы граждан «практически стоят на месте». Эту ситуацию нужно изменить, подчеркнул глава государства. Но теперь, во время пандемии, уже. понятно, не до этого... Новости о положении дел в экономике страны - по ссылке.

Статьи и новости по проблемам богатства и бедности - по другой ссылке.

По инф. sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...