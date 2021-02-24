Спустя 30 лет названы подозреваемые в убийстве российских журналистов в Югославии

Полиция Хорватии установила подозреваемых в убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в 1991 году, одним из них оказался помощник командира спецподразделения Сербской Краины.

«Установлено, что члены спецподразделения Сербской автономной области Краина заняли позиции… в 100 метрах от трассы Хрватска Костайница-Петринья. Среди них и двое подозреваемых, один был тогда в возрасте 26 лет, другой — 33 года, помощник командира», — сообщило хорватское МВД.

По данным МВД, когда появилась машина с дипломатическими номерами, группа обстреляла ее. «В машине находились 41 и 43-летний российские журналисты в гражданской одежде, которые в тот день были на редакционном задании в зоне конфликта», — отмечают полицейские.

Как сообщается, после этого россияне были ранены, но еще живы. Подозреваемые подошли к машине и забрали документы у сидящих в ней, затем 26-летний подозреваемый убил их. По версии следствия, остальные члены группы во главе с замкомандира скрыли улики, подожгли автомобиль и оставили его на берегу реки Суня, где его обнаружили в 1992 году. Останки погибших до сих пор не нашли.

В МВД добавили, что подали на подозреваемых заявления в окружной суд Загреба, однако они находятся за пределами Хорватии.

Первого сентября 1991 года после торжественной линейки, приуроченной к началу нового учебного года в школе при посольстве Советского Союза в Югославии, специальный корреспондент Центрального телевидения СССР в Югославии Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной на служебном автомобиле отправились в служебную командировку на территорию Хорватии, однако не вернулись. Позднее выяснилось, что машину журналистов на пути следования к цели обстреляли силовики самопровозглашённой Республики Сербская Краина. В 2017 году президент России Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.

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По инф. Парламентской газеты

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