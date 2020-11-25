Спасибо Вам, Зинаида Корнева!

Ветеран Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга, собравшая для семей врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 млн рублей, получила награду от президента.

Владимир Путин наградил ветерана «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность» знаком отличия «За благодеяние».

Корнева объявила о сборе средств в поддержку заболевших медиков и семей врачей, погибших от этой инфекции. Она вдохновилась примером 99-летнего британского ветерана Тома Мура. Мужчина собрал на нужды борющихся с коронавирусом врачей 32 млн фунтов, и пенсионерка посчитала, что «мы не хуже».

В июне ветеран участвовала в телемосте президента с волонтерами, где и рассказала об этой акции. В этом году ей исполнилось 98 лет, на фронт она ушла в 19, была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

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