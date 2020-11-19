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Советским вкладам приказали долго жить

По инф. rosbalt.ru   
19 Ноября 2020 г.
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Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий мораторий на выплаты населению «сгоревших» советских вкладов. (Таким образом, решение принято теперь окончательно. Вскоре закон подпишет президент, а нам придется затянуть пояса и ждать еще несколько лет причитающегося... прим. МГ.)

Советским вкладам приказали долго жить

 

Мораторий продлевается до 1 января 2024 года, следует из документа. Речь идет о вкладах в советских банках, размещенных до 20 июня 1991 года, суммарный объем обязательств по которым в ценах 1991 года составляет 315,3 млрд рублей. В 29,4 млрд рублей оценивается объем средств, размещенных на вкладах в организациях госстрахования СССР и РСФСР в период до 1 января 1992 года. Еще 0,84 млрд рублей было размещено в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР.

Суммарно же гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей.

Объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств оценивается в 2021 году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году — 50,10 трлн рублей и 2023 году — 52,10 трлн рублей.

...История со сменой государственности и переходом к рынку - жестко прошлась по судьбам сотен тысяч людей. Многие (особенно из нашего, старшего, поколения) до сих пор не оправились от катаклизмов. Кроме морального - здесь есть и конкретное денежное измерение: страна "кинула" своих граждан. А на сегодня ведь государство вовсе не так уж бедно! И, конечно, было бы здорово - дождаться этих компенсаций. Дождемся ли? И в каком виде?

По инф. rosbalt.ru

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