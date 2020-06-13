Сова-«невидимка» повстречалась путнику на просторах Индии

Индийский фотограф из города Ченнаи Варун Джайн сделал необычный снимок совы. Как рассказал он изданию Daily Mail, фотография была сделана во время сафари в национальном парке Пенч в Южной Индии.

Мужчина пытался сфотографировать леопардов. Джайн направил объектив камеры на группу деревьев и стал ждать появления животного, но спустя какое-то время он осознал, что в кадр попала птица.

По его словам, понадобилось почти десять минут, чтобы понять, что перед ним сова. Птица хорошо замаскировалась, и ее оперение почти слилось с окружающей средой, однако она немного пошевелилась, чем и выдала себя фотографу.

Снимок, опубликованный в Twitter, привлек внимание пользователей. Многие с восхищением отметили способность маскировки, а некоторые даже не поверили, что птица настоящая.

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По инф. rosbalt.ru

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