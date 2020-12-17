Соцработникам облегчили доступ в больницы для ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит социальным работникам без лишних сложностей ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами в больницах.

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Нововведение касается пациентов, которые живут в специализированных клиниках и интернатах. Они в большинстве случаев не могут ухаживать за собой самостоятельно. Для этого к ним и приходят сиделки.

Однако сейчас специалистам требуется оформлять служебные командировки, что отнимает время. Новые правила обеспечат соцработникам доступ в клиники без препятствий. Таким образом, появится новая социальная услуга — сопровождение человека социальным работником в стенах больницы.

Во время пандемии коронавируса потребность в таких сотрудниках выросла. Их услугами пользуются в основном пожилые люди из группы риска. Всего в сфере соцобслуживания населения работает более 460 тысяч человек, сообщает Минтруд.

В декабре Госдума рассмотрит законопроект, который разрешит социальным работникам отказывать в помощи на дому жителям, если у тех есть острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или онкология.

Polit.ru

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