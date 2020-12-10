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Сотрудникам Мариинки запретили приближаться к Пласидо Доминго
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Руководство Мариинского театра запретило своим сотрудникам приближаться к испанскому оперному певцу Пласидо Доминго на расстояние менее трех метров. О беспрецедентных мерах предосторожности сообщили источники в театре.

Сотрудникам Мариинки запретили приближаться к Пласидо Доминго

Репетиция концертного исполнения оперы «Набукко» Верди прошла 8 декабря. Сам спектакль состоится 10 декабря, билеты стоят от 6 до 20 тыс. рублей. Артистам хора и симфонического оркестра Мариинского театра, которые задействованы в концерте, а также другим сотрудникам, предписали соблюдать социальную дистанцию с испанским певцом.

Как сообщает источник, запрещено брать у Доминго автографы, вручать подарки и пытаться сделать совместные селфи. Тех, кто нарушит, эти условия, будут ждать дисциплинарные санкции со стороны руководства. Также известно, что все, кто будет общаться с тенором в течение его визита в Петербург, должны сдать тест на коронавирус.

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Кроме того, известно, что за концерт Пласидо Доминго получит гонорар размером в 3 млн рублей, а зал 10 декабря планируется заполнить на половину, а не 25%.

  • Пласидо Доминго — это испанский оперный певец и дирижер, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах он исполнил 150 ведущих оперных партий. Доминго является дирижером и директором Лос-Анджелесской оперы. Также известно, что 79-летний артист переболел коронавирусом в марте этого года, а в 2019 году восемь певиц и одна танцовщица заявили, что он домогался их 30-40 лет назад.

По инф. rosbalt.ru

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