Петербуржцы негодуют: цены на билеты в Мариинку — просто космос!

Мариинский театр объявил старт продаж на три оперные постановки. Петербуржцы в соцсетях возмутились стоимостью билетов.

«Стоило бы быть гуманнее к зрителю. Цены ошеломительные», — отметили комментаторы.

Так, за право увидеть оперу «Трубадур» с участием Анны Нетребко петербуржцам предстоит заплатить 16-20 тыс. рублей за оставшиеся места. Стоимость билетов на «Евгения Онегина», где также выступает оперная дива, достигает 24 тыс. рублей. На «Набукко» с участием Пласидо Доминго цены ниже: от 11 тыс. 250 до 13 тыс. 750 рублей.

«Уважаемый театр! Рассмотрите, пожалуйста, возможность трансляции подобных спектаклей. Пандемия и цена билетов не позволяют увидеть эти спектакли. Может быть, организовать платный доступ к трансляции? (За разумную цену)», — предложили пользователи.

Ранее выяснилось, что петербургские театры оказались технически не готовы к новому ограничению Смольного по наполняемости залов.

Искусство должно быть доступным, это не секрет. И даже если это оперы с участие мировых звезд, то все равно люди должны отдавать за билеты не целую зарплату или даже ее половину, а куда более меньшую сумму. Согласны?

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По инф. rosbalt.ru

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