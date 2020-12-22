София Ротару начала распродавать имущество

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Стало известно, что готова продать часть своей собственности и украинская певица София Ротару. Журналисты выяснили, что уже выставлен на продажу принадлежащий певице отель «София» в Крыму. Стоимость трёхэтажного особняка в Ялте составляет 25 миллионов евро.
Известно, что дом находился в собственности певицы не один десяток лет, здесь она жила вместе со своим мужем и записывала свои лучшие песни. Позже дом был перестроен в отель, который назван именем звезды. Благоустройством занималась сама знаменитость вместе с сыном и невесткой. Поэтому всё здесь сделано с большой любовью. В отеле также есть и личные апартаменты Софии Ротару.
Считается, что непомерно высокая стоимость гостиницы обусловлена звездным статусом её владелицы.
Несмотря на существующие разногласия с российскими властями, певица также остаётся собственницей ещё одного земельного участка с домом недалеко от Ялты. Остальная недвижимость Ротару находится на территории Украины в Киеве, а также в пригороде столицы соседнего государства.
Акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. На свет появился мальчик весом 3590 грамм, которого назвали Саидом. 11 месяцев назад 20 января этого года женщина родила двойню — Сафию и Кабира.
В рамках партнерства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» для комплектации автобуса «ГАЗель NEXT Citiline» были выбраны грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 и КАМА NR 201 в типоразмере 245/70R19,5. Это 5-ый автомобиль компании с шинами от KAMA TYRES.
Одним из главных символов Венеции, легендарное кафе «Флориан», которое 29 декабря отметит свое 300-летие, может в ближайшее время закрыться из-за финансовых проблем, возникших на фоне глобальной пандемии, с горечью сообщил управляющий исторического заведения Марко Паолини.
Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.
Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала в Instagram серию комиксов, посвященных «старости». Они предлагают наделить третий возраст новыми смыслами и выступают против эйджизма (дискриминации по возрасту).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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