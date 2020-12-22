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София Ротару начала распродавать имущество
Дарья Ковалёва, «Чеснок»   
22 Декабря 2020 г.
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Распространение коронавирусной инфекции и введение ограничений на проведение массовых мероприятий привело к падению доходов не только у обычных людей, но и среди звёзд отечественного шоу-бизнеса.

София Ротару начала распродавать имущество


Стало известно, что готова продать часть своей собственности и украинская певица София Ротару. Журналисты выяснили, что уже выставлен на продажу принадлежащий певице отель «София» в Крыму. Стоимость трёхэтажного особняка в Ялте составляет 25 миллионов евро.

Известно, что дом находился в собственности певицы не один десяток лет, здесь она жила вместе со своим мужем и записывала свои лучшие песни. Позже дом был перестроен в отель, который назван именем звезды. Благоустройством занималась сама знаменитость вместе с сыном и невесткой. Поэтому всё здесь сделано с большой любовью. В отеле также есть и личные апартаменты Софии Ротару.

Считается, что непомерно высокая стоимость гостиницы обусловлена звездным статусом её владелицы.

Несмотря на существующие разногласия с российскими властями, певица также остаётся собственницей ещё одного земельного участка с домом недалеко от Ялты. Остальная недвижимость Ротару находится на территории Украины в Киеве, а также в пригороде столицы соседнего государства.

По инф. сайта «Чеснок»

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