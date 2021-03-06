Собянин: пожилым теперь оставаться дома желательно, но не обязательно

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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для пожилых людей старше 65 и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. О решении он объявил в блоге на своем сайте, напомнив, что к настоящему моменту в городе сняли большое количество ковидных ограничений. Так, в столице работают общепит, музеи, театры и кино.
По его словам, самоизоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями с 8 марта будет носить рекомендательный характер. Пенсионерам и «хроникам» разблокируют социальные карты.
«Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно», — написал мэр.
Он отметил, что в Москве почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Кроме того мэр привел данные о том, что по госпитализациям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза.
При этом Собянин обратился к пенсионерам с просьбой не злоупотреблять поездками по городу, помня о том, что они находятся в зоне риска по коронавирусу. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — сказал градоначальник, посоветовав пожилым людям сделать прививку от COVID-19.
Напомним, что за минувшие сутки в Москве было подтверждено 1 тыс. 757 новых случаев заражения, госпитализирован 761 человек, скончались 54 пациента.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для пожилых людей старше 65 и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. О решении он объявил в блоге на своем сайте, напомнив, что к настоящему моменту в городе сняли большое количество ковидных ограничений. Так, в столице работают общепит, музеи, театры и кино.
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