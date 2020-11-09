Собак и кошек не будут отбирать за долги

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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В России предлагают ввести запрет на изъятие у граждан домашних животных за долги.
Авторами законодательной инициативы стали председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Они предлагают внести поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Таким образом, домашние животные попадут в перечень имущества, на которое не распространяется взыскание по исполнительным документам. Это коснется тех питомцев, которые не используются в предпринимательской деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Владимира Бурматова, закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2018 году, гласит, что животное является не «вещью», а живым существом, которое испытывает эмоции. При этом органы власти и организации, изымающие питомцев, зачастую не обладают требуемыми условиями для содержания. Животное может погибнуть, а сотруднику организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
В положительном заключении правительства обращается внимание на то, что в законопроекте не содержится определение понятия «домашние животные». Поэтому при доработке документа авторам требуется установить критерии отнесения к домашним тех животных, на которых нельзя обратить взыскание. Отметим, что авторы законопроекта заручились поддержкой всех думских фракций.
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