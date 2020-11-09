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Собак и кошек не будут отбирать за долги
По инф. Парламентской газеты   
09 Ноября 2020 г.
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В России предлагают ввести запрет на изъятие у граждан домашних животных за долги.

Авторами законодательной инициативы стали председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Они предлагают внести поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Таким образом, домашние животные попадут в перечень имущества, на которое не распространяется взыскание по исполнительным документам. Это коснется тех питомцев, которые не используются в предпринимательской деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Владимира Бурматова, закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2018 году, гласит, что животное является не «вещью», а живым существом, которое испытывает эмоции. При этом органы власти и организации, изымающие питомцев, зачастую не обладают требуемыми условиями для содержания. Животное может погибнуть, а сотруднику организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

В положительном заключении правительства обращается внимание на то, что в законопроекте не содержится определение понятия «домашние животные». Поэтому при доработке документа авторам требуется установить критерии отнесения к домашним тех животных, на которых нельзя обратить взыскание. Отметим, что авторы законопроекта заручились поддержкой всех думских фракций.

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По инф. Парламентской газеты

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