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СМИ «вычислили» новую пассию Джонни Деппа
|По инф. rosbalt.ru
|07 Сентября 2020 г.
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Стало известно, с кем сейчас встречается голливудский актер Джонни Депп. Его избранницей стала 33-летняя немецкая модель Софи Германн, сообщает Daily Mail.
По данным СМИ, пару заметили в одном из отелей в Лондоне. Они познакомились еще в начале этого года — якобы Германн написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа.
Известно, что Германн является участницей британского реалити-шоу «Золотая молодежь Челси», в котором снимается с 2013 года.
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