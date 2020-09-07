СМИ «вычислили» новую пассию Джонни Деппа

Стало известно, с кем сейчас встречается голливудский актер Джонни Депп. Его избранницей стала 33-летняя немецкая модель Софи Германн, сообщает Daily Mail.

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По данным СМИ, пару заметили в одном из отелей в Лондоне. Они познакомились еще в начале этого года — якобы Германн написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа.

Is Johnny Depp Dating 'Made In Chelsea' Star Sophie Hermann? - Capital FM https://t.co/TgHd27RFi4 — Johnny Depp Watch (@JohnnyDeppWatch) September 4, 2020

Известно, что Германн является участницей британского реалити-шоу «Золотая молодежь Челси», в котором снимается с 2013 года.

По инф. rosbalt.ru

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