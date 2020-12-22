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Смертельно опасная амеба-мозгоед «поехала» на север
По инф. rosbalt.ru   
22 Декабря 2020 г.
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Смертельно опасная амеба, разрушающая головной мозг человека, начала распространение в северных регионах Земли. Раньше этот микроорганизм обитал только в теплых пресных водоемах южных штатов США.

Из-за глобального потепления смертельно опасная амеба-мозгоед «поехала» на север

О распространении амебы-мозгоеда рассказали американские ученые из центров по контролю и профилактике заболеваний. По их данным, из-за глобального потепления амеба-мозгоед Naegleria fowleri начала распространяться за пределы южных штатов. Изучение 85 случаев заражения амебой показал, что они произошли, когда средние дневные температуры были выше исторических значений.

Микроорганизм вызывает разрушительную инфекцию мозга, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Это заболевание почти всегда заканчивается смертью пациента.

В мозг человека Naegleria fowleri проникает через нос при купании в пресной воде и начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период заболевания длится от нескольких дней до двух недель. Спастись от амебы помогают только зажимы для носа во время купания. Заразиться через рот, наглотавшись воды, нельзя — только через нос.

По мнении ученых, открытие поможет предсказать опасные для посещения водоемов периоды, особенно с учетом того, что сейчас нет специальных тестов для обнаружения мозгоеда в воде.

Кстати, летом прошлого года американец Эдди Грей скончался через неделю после посещения аквапарка в Северной Каролине. Там он заразился мозгоедом. Мужчина умер через неделю после посещения аквапарка. После трагедии сотрудники парка предупредили посетителей о риске заражения данной амебой в пресных водах Северной Каролины.

  • Еще о последствиях глобального потепления - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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