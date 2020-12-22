Смертельно опасная амеба-мозгоед «поехала» на север

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Смертельно опасная амеба, разрушающая головной мозг человека, начала распространение в северных регионах Земли. Раньше этот микроорганизм обитал только в теплых пресных водоемах южных штатов США.
О распространении амебы-мозгоеда рассказали американские ученые из центров по контролю и профилактике заболеваний. По их данным, из-за глобального потепления амеба-мозгоед Naegleria fowleri начала распространяться за пределы южных штатов. Изучение 85 случаев заражения амебой показал, что они произошли, когда средние дневные температуры были выше исторических значений.
Микроорганизм вызывает разрушительную инфекцию мозга, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Это заболевание почти всегда заканчивается смертью пациента.
В мозг человека Naegleria fowleri проникает через нос при купании в пресной воде и начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период заболевания длится от нескольких дней до двух недель. Спастись от амебы помогают только зажимы для носа во время купания. Заразиться через рот, наглотавшись воды, нельзя — только через нос.
По мнении ученых, открытие поможет предсказать опасные для посещения водоемов периоды, особенно с учетом того, что сейчас нет специальных тестов для обнаружения мозгоеда в воде.
Кстати, летом прошлого года американец Эдди Грей скончался через неделю после посещения аквапарка в Северной Каролине. Там он заразился мозгоедом. Мужчина умер через неделю после посещения аквапарка. После трагедии сотрудники парка предупредили посетителей о риске заражения данной амебой в пресных водах Северной Каролины.
Еще о последствиях глобального потепления - по ссылке.
Культурный год приближается к своему завершению, но ему ещё есть, чем нас удивить. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на приключения бравых «Мушкетёров», окунуться в детективные расследования «Эраста Фандорина» и проникнуться многогранным звучанием гитарной музыки.
Некоторые люди старшего возраста нуждаются в уходе, который не всегда может обеспечить им семья, или просто вообще остался человек один и ему необходимо, чтобы в помощь всегда был кто-нибудь рядом. Как выход в такой ситуации – оформить пожилого человека в пансионат для престарелых. Это краткий ответ на вопрос, для чего нужны пансионаты. А что такое пансионат для престарелых?
Популярный музыкант и продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.
В магазин хоть не ходи – цены растут как на дрожжах и когда-то весомая тысяча рублей, на которую довольно много чего можно было купить, стала в своих возможностях гораздо меньше. Посмотрев в сумку после покупок на эту денежку можно даже расстроиться. С работой сейчас не у всех гладко: кто-то лишается своего места, кому-то урезают зарплату. В общем, жилось и так у нас нелегко, а стало еще сложнее. Нам, пенсионерам, проще в том плане, что есть госпособие. Хоть небольшое, но, согласитесь, стабильное. А вот за детей-внуков очень тревожно. Как их покачает на волнах этого кризиса? Скоро ли сможет государство восстановить экономику? Не разрушится ли она еще сильнее, ведь новый вид коронавирусной инфекции взял старт?
Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.
Брат Никиты Михалкова, кинорежиссер Андрей Кончаловский первым поставил подпись под обращением к президенту. 21 декабря Sobesednik.ru опубликовал открытое письмо Владимиру Путину от инициативной группы в защиту оппозиционного политика Николая Платошкина.
Акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. На свет появился мальчик весом 3590 грамм, которого назвали Саидом. 11 месяцев назад 20 января этого года женщина родила двойню — Сафию и Кабира.
В рамках партнерства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» для комплектации автобуса «ГАЗель NEXT Citiline» были выбраны грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 и КАМА NR 201 в типоразмере 245/70R19,5. Это 5-ый автомобиль компании с шинами от KAMA TYRES.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.