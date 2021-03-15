Смерть в разгар свадьбы: молодой тамаде стало плохо во время банкета

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
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Смерть порой приходит в самый неожиданный момент, например, может нагрянуть, когда занимаешься любимой работой — ведешь свадебный вечер.
В Волгограде известная свадебная ведущая Екатерина Морина скончалась в разгар свадьбы.
Во время празднования, происходившего в ресторане отеля, женщина потеряла сознание и рухнула на пол, проводя один из конкурсов. По словам очевидцев, гости свадьбы пытались ей помочь. Приехавшая машина «скорой помощи» забрала женщину, но, как рассказали очевидцы, позднее стало известно, что она скончалась по дороге в больницу. Диагноз и причину смерти гостям свадьбы не сообщили.
У скоропостижно умершей ведущей остались муж и трое детей.
Причины и обстоятельства смерти Мориной в настоящее время выясняют следователи областного СУ СК РФ.
Заметим, что такие вот происшествия на свадьбе - конечно же, редкость, но случаются. В минувшем году мы рассказывали о двух других трагических случаях. Во время свадебного банкета в Москве умерла невеста. Девушка страдала от аллергии и съела конфеты с орехами. У нее случился анафилактический шок. А в Дагестане 23-летняя девушка сильно волновалась перед церемонией. Она выпила лекарство, но ей стало только хуже. В итоге она умерла при поступлении в больницу.
А вот еще заголовки о том, что смерть, увы, порой приходит в самый неожиданный момент:
Обеспечить в помещении (будь то квартира или офис) чистый воздух можно с помощь системы вентиляции. Никакие проветривания и распахнутые двери не заменят постоянной циркуляции воздушных масс: забора отработанного воздуха и выброса свежего. Однако любое очистительное оборудование со временем загрязняется, что ухудшает качество работы.
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