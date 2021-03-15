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Смерть в разгар свадьбы: молодой тамаде стало плохо во время банкета

По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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Смерть порой приходит в самый неожиданный момент, например, может нагрянуть, когда занимаешься любимой работой — ведешь свадебный вечер.

В Волгограде тамада умерла в разгар свадьбы

В Волгограде известная свадебная ведущая Екатерина Морина скончалась в разгар свадьбы.

Во время празднования, происходившего в ресторане отеля, женщина потеряла сознание и рухнула на пол, проводя один из конкурсов. По словам очевидцев, гости свадьбы пытались ей помочь. Приехавшая машина «скорой помощи» забрала женщину, но, как рассказали очевидцы, позднее стало известно, что она скончалась по дороге в больницу. Диагноз и причину смерти гостям свадьбы не сообщили.

У скоропостижно умершей ведущей остались муж и трое детей.

Причины и обстоятельства смерти Мориной в настоящее время выясняют следователи областного СУ СК РФ.

Заметим, что такие вот происшествия на свадьбе - конечно же, редкость, но случаются. В минувшем году мы рассказывали о двух других трагических случаях. Во время свадебного банкета в Москве умерла невеста. Девушка страдала от аллергии и съела конфеты с орехами. У нее случился анафилактический шок. А в Дагестане 23-летняя девушка сильно волновалась перед церемонией. Она выпила лекарство, но ей стало только хуже. В итоге она умерла при поступлении в больницу.

А вот еще заголовки о том, что смерть, увы, порой приходит в самый неожиданный момент:

По инф. rosbalt.ru

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