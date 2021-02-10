Следствие выявило новых подозреваемых в деле о смерти Диего Марадоны

Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.

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Следствие считает, что их действия могли привести к смерти знаменитого футболиста. Медработников подозревают в халатности.

Напомним, Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Сразу после его кончины начались следственные действия, основанием для которых послужили показания дочерей Марадоны — они поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием футболиста. В итоге обвинения были выдвинуты в отношении психиатра Агустины Косачов. Также подозреваемым по делу проходит врач Леопольдо Луке, которого заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

По инф. rosbalt.ru

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