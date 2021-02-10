Следствие выявило новых подозреваемых в деле о смерти Диего Марадоны

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.
Следствие считает, что их действия могли привести к смерти знаменитого футболиста. Медработников подозревают в халатности.
Напомним, Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Сразу после его кончины начались следственные действия, основанием для которых послужили показания дочерей Марадоны — они поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием футболиста. В итоге обвинения были выдвинуты в отношении психиатра Агустины Косачов. Также подозреваемым по делу проходит врач Леопольдо Луке, которого заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.
Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.
126 лет назад состоялся первый в истории волейбольный матч. Игру придумал преподаватель физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в штате Массачусетс Уильям Дж. Морган. На высоте 1,98 метра он повесил сетку и предложил ученикам перебрасывать через неё мяч.
В 2020 году в России естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) возросла более чем вдвое: до 688,7 тыс. человек (было в 2019 году — 316,2 тыс.). При этом число детей, родившихся в России в 2020 году, оказалось минимальным с 2002 года.
В Великобритании археологи при проведении раскопок на месте прокладки будущего туннеля возле Стоунхенджа обнаружили следы присутствия человека, охватывающие период примерно в 7000 лет. Особое внимание привлек таинственный предмет из сланца, созданный около 4500 лет назад.
В России должен быть принят закон, который обяжет торговые точки помещать на товар цену, установленную производителем, до всех «накруток» перекупщиков. Петиция «О первой цене продукта» размещена на сайте Российской общественной инициативы.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе эпидемиологической информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане. Представители организации рассказали об итогах своей поездки в Китай.
Нынешний вечер культурного Интернета мы проведём в атмосфере народного творчества. От близких каждому из нас образов Пушкина мы пронесёмся мимо музыкального «Сердца Севера», а напоследок заглянем в Тулу к знаменитому народному умельцу Левше.
Редкую птицу заметили в столице орнитологи на территории природно-исторического парка Москворецкий. Заметим, что это уже далеко не первая краснокнижная пернатая, которую замечают в окрестностях столицы. Недавно всех порадовал турпан.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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