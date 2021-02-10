ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Следствие выявило новых подозреваемых в деле о смерти Диего Марадоны
По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.

Следствие выявило новых подозреваемых в деле о смерти Диего Марадоны


Следствие считает, что их действия могли привести к смерти знаменитого футболиста. Медработников подозревают в халатности.

Напомним, Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Сразу после его кончины начались следственные действия, основанием для которых послужили показания дочерей Марадоны — они поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием футболиста. В итоге обвинения были выдвинуты в отношении психиатра Агустины Косачов. Также подозреваемым по делу проходит врач Леопольдо Луке, которого заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 