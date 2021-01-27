Следственный комитет поставил точку в жилищном споре Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
— В результате Следственный комитет разобрался в данном вопросе и поставил точку, отказав Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Бари Алибасова и Сергея Моцаря в связи с отсутствием в их действиях состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), — отметил он.
По его словам, Алибасов законно принял в дар квартиру от Федосеевой-Шукшиной, а затем продал Моцарю.
Как пояснил Кандауров, спорная недвижимость уже возвращена Федосеевой-Шукшиной в рамках гражданского судопроизводства.
Выбирая мебель, большинство людей обращает внимание только на её внешний вид. Однако стоит задуматься и о материале, из которого она была сделана. От этого во многом зависит её прочность и долговечность. Эксперты рекомендуют приобретать деревянную мебель потому, что она имеет заметные преимущества, по сравнению с другими материалами. Конечно же, такие изделия более дорогие, но производители стараются изготовить доступные аналоги с сохранением качества конструкции.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нового вида социального налогового вычета в отношении физкультурно-оздоровительных услуг. (Напомним, что этот проект закона должен пройти еще второе и, возможно, третье чтение, а потом его должен одобрить Совфед и затем получить подпись президента. - прим. МГ.)
В Екатеринбурге учитель истории уволиться, чтобы сходить на акцию протеста 23 января для „участия в защите прав и интересов российского народа“. (Это еще одно доказательство того, что жители России становятся все менее аполитичными и все более готовыми выражать свое мнение и защищать права. - прим. МГ.)
Знаменитая певица Лариса Долина дружила с Юлией Началовой, которая совсем юной вышла замуж на артиста Дмитрия Ланского. Но прожили молодые супруги лишь три года и развелись в 2004 году из-за измены Ланского.
Легендарная соло-путешественница Марина Галкина ведет интереснейший канал про свои походы на видеохостинге YouTube. Известно, что Марина биолог и журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Она побывала с научными экспедициями в Уссурийской тайге и на необитаемых островах Японского моря, совершала пешие, водные и горные путешествия по Кавказу, Уралу, Саянам, Алтаю, также у нее за плечами лыжные броски в тундрах и походы на коньках по знаменитой сибирской жемчужине – озеру Байкал.
Культурный Интернет разогнался после новогодних праздников и стал заваливать нас свежими трансляциями со всех уголков России. Сегодня вы побываете на костюмированном балу дореволюционной России, пройдётесь по выставке народных мастеров Белгородской области и посетите очередной зимний музыкальный концерт.
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, заболевшую коронавирусом, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение, так как ее состояние улучшилось. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова.
Жительница Ленобласти Маргарита Юдина, которую сотрудник полиции отшвырнул ногой при задержании участника митинга протеста, пожалела, что простила силовика. В интервью она пояснила, что «за него целый день просили». Женщина до сих пор чувствует себя не очень хорошо: болит голова, все время тошнит и она не может ничего есть.
Соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом - прим. ред.) Алексея Навального и сотрудники ФБК прокомментировали реакцию президента РФ Владимира Путина на громкое расследование о «дворце» под Геленджиком.
Исландцу сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча. Пациент потерял обе руки в результате несчастного случая на производстве. На поиск доноров ушли годы. Были задействованы четыре хирургические бригады, чтобы минимизировать время перехода от донора к реципиенту.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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