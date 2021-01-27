Следственный комитет поставил точку в жилищном споре Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Следственный комитет не нашел признаков аферы с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявил адвокат заподозренного в афере продюсера Бари Алибасова Роман Кандауров.

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— В результате Следственный комитет разобрался в данном вопросе и поставил точку, отказав Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Бари Алибасова и Сергея Моцаря в связи с отсутствием в их действиях состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), — отметил он.

По его словам, Алибасов законно принял в дар квартиру от Федосеевой-Шукшиной, а затем продал Моцарю.

Как пояснил Кандауров, спорная недвижимость уже возвращена Федосеевой-Шукшиной в рамках гражданского судопроизводства.

По инф. rosbalt.ru

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