Скончался отец Стивена Спилберга, научивший сына-фантаста тянуться к звездам

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Скончался отец Стивена Спилберга, научивший сына «стоять на ногах, но тянуться к звездам».
Арнольду Спилбергу было 103 года, как сообщают американские СМИ, он умер в окружении родных.
В момент кончины рядом с мужчиной находился и оскароносный сын. Позже семья сделала совместное заявление для The Hollywood Reporter, в котором выразила благодарность покойному за то, что он научил их «стоять на ногах, но тянуться к звездам».
Арнольд Спилберг родился 6 февраля 1917 года в Цинциннати, штат Огайо.Он поступил на службу в армию США после нападения на Перл-Харбор, где стал начальником связи.
После возвращения с войны в 1945 году он женился на пианистке Лии Познер, которая родила ему четверых детей, ещё четверых пара усыновила. Известно, что именно рассказы Арнольда Спилберга о своей службе в Перл-Харборе вдохновили его сына на создание фильма «Спасти рядового Райана».
Родственники покойного заявили, что из-за пандемии торжественная церемония прощания с отцом режиссёра состоится через год. А вместо цветов они предложили всем желающим сделать пожертвования в память об Арнольде в Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане.
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