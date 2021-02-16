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Скончался организатор терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» в 1999 году
По инф. polit.ru   
16 Февраля 2021 г.
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В исправительной колонии № 27 Приморского края нашли тело осужденного. Погибший — Халид Хугуев, организатор терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году.

«Ъ»: в колонии скончался организатор терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» в 1999 году

ГУ ФСИН по Приморскому краю сообщили, что тело без признаков жизни нашли в ИК-27. Медработники, прибывшие в колонию, констатировали смерть. В ГУ ФСИН начали проверку. Также проверку проводит Следственный комитет. По основной версии следствия, мужчина погиб после конфликта с другим заключенным.

По неподтвержденным данным, найденный мертвым заключенный отбывал срок по ст. 205 УК РФ (террористический акт) за организацию терактов в московской гостинице «Интурист» и «Охотном ряду». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Теракт на 20-м этаже «Интуриста» произошел 26 апреля 1999 года. Взрывчатка была заложена недалеко от офисов артиста Иосифа Кобзона и президента «Ассоциации XXI век» Анзори Аксентьева-Кикалишвили. В результате взрыва пострадали 11 человек.

А 31 августа того же года взрыв произошел в московском торговом комплексе «Охотный ряд». Всего пострадали 40 человек, одна женщина умерла. Материальный ущерб торговому комплексу составил более 4 млн рублей.

По версии следствия, заказчиком обоих терактов был Шамиль Басаев. Следствие считает, что он захотел получить долю доходов благотворительной программы «Фронтовые дети Чечни», патронируемой Кобзоном. Басаев потребовал платить ему «за обеспечение безопасности», однако получил отказ. Тогда террорист решил наказать благотворителей. С помощью Хугуева нашли исполнителя теракта — Магомадзаира Гаджиакаева.

В 2009 году Хугуева и Гаджиакаева приговорили к 25 и 15 годам колонии строгого режима соответственно. В 2010 году Верховный суд изменил наказание. Срок обоим заключенным сократили на два года.

  • Еще об этой страшной беде нашего времени - терроризме - можно почитать по ссылке.

Polit.ru

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