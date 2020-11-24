Скандал в Ватикане: Папа Римский «лайкнул» фото голой модели

Скандал вызвало появление лайка, якобы поставленного папой римским Франциском под эротической фотографией бразильской модели Наталии Гариботто. В Ватикане начали проверку, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Мы разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram», — отметил он.

В Ватикане также подчеркнули, что представители Святого престола не имеют никакого отношения к этой истории, поэтому обратились за разъяснением в администрацию соцсети.

На фотографии, опубликованной 27-летней Гариботто в Instagram 6 октября, модель предстала в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках. Под снимком появился лайк, якобы поставленный папой римским. На следующий день он исчез, однако успел вызвать широкий резонанс.

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По инф. rosbalt.ru

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