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Скандал в Ватикане: Папа Римский «лайкнул» фото голой модели

По инф. rosbalt.ru   
24 Ноября 2020 г.
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Скандал вызвало появление лайка, якобы поставленного папой римским Франциском под эротической фотографией бразильской модели Наталии Гариботто. В Ватикане начали проверку, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Мир взбудоражен: Папа Римский «лайкнул» фото голой модели в Instagram

«Мы разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram», — отметил он.

В Ватикане также подчеркнули, что представители Святого престола не имеют никакого отношения к этой истории, поэтому обратились за разъяснением в администрацию соцсети.

На фотографии, опубликованной 27-летней Гариботто в Instagram 6 октября, модель предстала в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках. Под снимком появился лайк, якобы поставленный папой римским. На следующий день он исчез, однако успел вызвать широкий резонанс.

По инф. rosbalt.ru

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