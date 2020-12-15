Скамейка из переработанных одноразовых бахил — фантастика? И вовсе нет!

В Калининграде установили первую в регионе скамейку из переработанных одноразовых бахил. На ее изготовление ушло 10 килограммов медицинских защитных чехлов для обуви.

Компания, которая производит скамейки, урны и другие малые архитектурные формы из полиэтиленовых пакетов и пластика, начала работать в Калининграде в этом году. Руководство городской стоматологической поликлиники обратилось к предпринимателям, предложив переработать также использованные бахилы.

5,3 тысячи бахил, которые потребовались на производство эколавочки, в поликлинике собрали за две недели. Объект изготовили в течение недели.

Изначально производители сомневались, не помешают ли производственному процессу резинки, которые присутствуют в составе бахил. Но пилотный проект показал: сырье легко перерабатывается, и лавка из бахил не уступает по своему качеству лавке из полиэтиленовых пакетов.

Реализация проекта продолжится. Сегодня в стоматологии установили отдельные урны для сбора одноразовых чехлов для обуви, чтобы вторсырье не потребовало дополнительной очистки. В планах — установка у поликлиники урн и вазонов для цветов, также изготовленных из вторсырья.

Как пояснил главный врач лечебного учреждения Юрий Шлегель, инициатива поликлиники направлена, прежде всего, на привлечение внимания калининградцев к экологическим вопросам. Ведь экоскамейка, которая позволила сберечь древесину и спасла от гниения на свалке 10 килограммов полезного сырья, является наглядным примером важности раздельного сбора мусора.

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