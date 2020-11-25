СК завел уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге. Об этом изданию рассказал муж одной из пациенток пансионата.
Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). В нем есть как минимум одна потерпевшая. Другие подробности мужчина не уточнил.
Полный текст постановления о возбуждении дела опубликовал телеграм-канал «Лампа». Согласно документу, неустановленное должностное лицо, «превышая должностные полномочия», направило потерпевшую на операцию, в результате которой женщина утратила функцию зачатия естественным путем.
В октябре издание Baza опубликовало материал, из которого следовало, что администрация Уктусского пансионата, в котором жили женщины-инвалиды, около 20 лет принудительно подвергала пациенток стерилизации. Директор учреждения признала, что с 2006 года процедуру стерилизации прошли 15 женщин, по ее словам, все пошли на операцию добровольно. Однако несколько пациенток утверждали, что подписали документы под давлением.
Во всех развитых странах мира к инвалидам давно не относятся как к людям второго сорта. Общепринятым стало мнение о том, что они - самые настоящие полноценные члены общества, и это должно приветствоваться и поощряться. Но в России, выходит, все обстоит далеко не так... И вскрывшийся факт говорит нам о том, что стране предстоит пройти еще долгий путь к пониманию того, что "лишних" детей не бывает, и что у мамы-инвалида может родиться здоровый ребенок, который станет полноценной личностью.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге. Об этом изданию рассказал муж одной из пациенток пансионата.
Уголовное дело возбуждено по фактам публикации недостоверной информации, порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию Саши Плющенко — сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Об этом сообщала в Инстаграме мать ребенка Яна Рудковская.
Культурная осень подходит к концу, но всё ещё продолжает радовать нас интересными и познавательными трансляциями. Сегодня вы услышите музыку великого композитора Георгия Свиридова, познакомитесь с историей главного театра кукол России и посмотрите на мебельное убранство Императорского Эрмитажа.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич обеспокоена будущим своей страны. "Она говорит, что каждое утро ей поступают электронные письма, которые заставляют ее плакать. Она показала несколько из них. В них можно увидеть жесткие фотографии раздробленных рук, превратившихся в кровавое месиво, тел с зияющими ранами - это фотографии заключенных из белорусских тюрем", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Тобиас Рапп и Фолькер Вайдерманн побеседовали с писательницей, проходящей сейчас лечение в Берлине.
Выгодное приобретение и продажа автомобиля – процедура не самая скорая. Необходимо присмотреться к ценам, найти «своего» покупателя или продавца. Особенно это касается продажи авто. Опытные автолюбители советуют не торопиться и подойти к сделке обстоятельно – лишь тогда, кроме слепой счастливой случайности, можно рассчитывать на успешную продажу. Но удача капризна и обманчива, а рынок переполнен предложениями, и ждать удачной сделки можно очень долго. Что делать, если необходимо продать машину быстро, или просто не хочется тратить время и нервы?
Глава Минздрава Хакасии Виктор Шевченко ушел в отставку. Его работу в связи с плохой подготовкой к борьбе с коронавирусом неделю назад резко раскритиковал полномочный представитель президента в Сибирской федеральном округе.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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