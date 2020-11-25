СК завел уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата

Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге. Об этом изданию рассказал муж одной из пациенток пансионата.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). В нем есть как минимум одна потерпевшая. Другие подробности мужчина не уточнил.

Полный текст постановления о возбуждении дела опубликовал телеграм-канал «Лампа». Согласно документу, неустановленное должностное лицо, «превышая должностные полномочия», направило потерпевшую на операцию, в результате которой женщина утратила функцию зачатия естественным путем.

В октябре издание Baza опубликовало материал, из которого следовало, что администрация Уктусского пансионата, в котором жили женщины-инвалиды, около 20 лет принудительно подвергала пациенток стерилизации. Директор учреждения признала, что с 2006 года процедуру стерилизации прошли 15 женщин, по ее словам, все пошли на операцию добровольно. Однако несколько пациенток утверждали, что подписали документы под давлением.

Во всех развитых странах мира к инвалидам давно не относятся как к людям второго сорта. Общепринятым стало мнение о том, что они - самые настоящие полноценные члены общества, и это должно приветствоваться и поощряться. Но в России, выходит, все обстоит далеко не так... И вскрывшийся факт говорит нам о том, что стране предстоит пройти еще долгий путь к пониманию того, что "лишних" детей не бывает, и что у мамы-инвалида может родиться здоровый ребенок, который станет полноценной личностью.

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Polit.ru

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