ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

СК завел уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата
По инф. polit.ru   
25 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге. Об этом изданию рассказал муж одной из пациенток пансионата.

СК завел уголовное дело из-за принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). В нем есть как минимум одна потерпевшая. Другие подробности мужчина не уточнил.

Полный текст постановления о возбуждении дела опубликовал телеграм-канал «Лампа». Согласно документу, неустановленное должностное лицо, «превышая должностные полномочия», направило потерпевшую на операцию, в результате которой женщина утратила функцию зачатия естественным путем.

В октябре издание Baza опубликовало материал, из которого следовало, что администрация Уктусского пансионата, в котором жили женщины-инвалиды, около 20 лет принудительно подвергала пациенток стерилизации. Директор учреждения признала, что с 2006 года процедуру стерилизации прошли 15 женщин, по ее словам, все пошли на операцию добровольно. Однако несколько пациенток утверждали, что подписали документы под давлением.

Во всех развитых странах мира к инвалидам давно не относятся как к людям второго сорта. Общепринятым стало мнение о том, что они - самые настоящие полноценные члены общества, и это должно приветствоваться и поощряться. Но в России, выходит, все обстоит далеко не так... И вскрывшийся факт говорит нам о том, что стране предстоит пройти еще долгий путь к пониманию того, что "лишних" детей не бывает, и что у мамы-инвалида может родиться здоровый ребенок, который станет полноценной личностью.

Кстати, свежие новости для людей с ограниченными возможностями - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 