Синоптики предупреждают: в Москве сильно похолодает

Ночная температура опустится до 24 градусов мороза, а дневная — до минус 20.

«В Москве по-настоящему холодная погода. Уже в ночь на 13 января прогнозируется минус 14-19 градусов, а местами — до 24 градусов (мороза). Дальше теплеть существенно не будет: ночная температура будет (минус) 15-20 градусов и ниже, днем тоже жары не ожидается», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается также усиление похолодания к пятнице: дневная температура будет достигать 19 градусов мороза, а в субботу — минус 20 градусов.

Еще новости Москвы и Подмосковья — по ссылке.

По инф. Парламентской газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...