|
Синоптики предупреждают: в Москве сильно похолодает
|По инф. Парламентской газеты
|12 Января 2021 г.
|
Ночная температура опустится до 24 градусов мороза, а дневная — до минус 20.
«В Москве по-настоящему холодная погода. Уже в ночь на 13 января прогнозируется минус 14-19 градусов, а местами — до 24 градусов (мороза). Дальше теплеть существенно не будет: ночная температура будет (минус) 15-20 градусов и ниже, днем тоже жары не ожидается», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ожидается также усиление похолодания к пятнице: дневная температура будет достигать 19 градусов мороза, а в субботу — минус 20 градусов.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •