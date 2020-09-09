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Синоптики пообещали супервысокие для осени температуры
По инф. rosbalt.ru   
09 Сентября 2020 г.
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В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются очередные температурные рекорды. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, будет на 6-8 градусов выше обычной нормы.

Синоптики пообещали россиянам супервысокие для осени температуры

Вильфанд уточнил, что температурные рекорды ожидаются на севере европейской части России, в Западной Сибири и на Урале. На юге европейской части страны также будет очень тепло для сентября.

Также, отметил Вильфанд, «очень интересно то, что на севере похолодания не будет». Так, в Архангельской области, в Коми, в Ямало-Ненецком округе, в Уральском ФО будет тепло. «На севере 20 градусов днем — это супервысокая температура», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что жаркая погода — около плюс 30 градусов — сохранится и на юге европейской части России. Прогноз касается Краснодарского края, Крыма, регионов Северного Кавказа.

По инф. rosbalt.ru

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