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Синоптики пообещали Крыму весеннюю погоду в Новый год
По инф. Российской газеты   
31 Декабря 2020 г.
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В первую декаду января, в том числе и новогоднюю ночь, в Крыму, благодаря влиянию средиземноморских воздушных масс, установится поистине весенняя погода. Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Синоптики пообещали Крыму весеннюю погоду в Новый год

— Вместо долгожданных снегопадов и трескучих январских морозов 31 декабря будет весенняя погода плюс 11-16 градусов, — уточнила Любецкая. — Осадков в новогоднюю ночь не будет, а температура ожидается в районе 4-9 градусов тепла.

По словам синоптика, сухая погода не помешает устроить намеченные на новогоднюю ночь праздничные фейерверки в городах и на курортах полуострова. Восхититься залпами салютов крымчане и гости Крыма смогут в Симферополе, Ялте, Евпатории и других городах.

Что же касается погоды в следующие дни, то всю первую декаду в Крыму сохранится теплая погода до плюс 17 градусов, и лишь после пятого января возможно небольшое похолодание до плюс 12. Не будет и осадков.

По словам Татьяны Любецкой, установившийся неделю назад снежный покров на крымских горных плато — всего несколько сантиметров, из-за теплой погоды уже полностью растаял. Так что вместо катаний на лыжах, санках и ледянках крымчанам и туристам придется довольствоваться пешими прогулками на свежем воздухе.

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