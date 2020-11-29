Синоптики пообещали аномальное тепло в Красноярском крае и Якутии

В ближайшие пять дней в Красноярском крае и Якутии будет аномально тепло. Как рассказал научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отклонение от нормы на 1 декабря может составить до 25 градусов.

Высокие температуры будут наблюдаться на северо-востоке Красноярского края и северо-западе Якутии. При этом в Западную Сибирь придет аномальный холод, в Омской и Новосибирской областях температура будет на 6-7 градусов ниже нормы.

На юге европейской части России температура в этот период будет почти нормальной. К северу от Москвы ожидается превышение нормы на 4-5 градусов.

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По инф. rosbalt.ru

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