ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сын Юлии Началовой родился… уже после её смерти?
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.

Сын Юлии Началовой родился… уже после её смерти?


По его словам, артистка планировала сделать процедуру ЭКО и родить ребенка, но из-за проблем со здоровьем не могла выносить малыша сама. По сведениям издания, после кончины Началовой ее замороженную яйцеклетку использовали для оплодотворения.

Маленького сына Началовой сейчас воспитывает его отец. Известно, что ребенок видится с родителями своей матери и своей 14-летней сестрой Верой Алдониной.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни в московской больнице.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 