Сын Юлии Началовой родился… уже после её смерти?

СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.

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По его словам, артистка планировала сделать процедуру ЭКО и родить ребенка, но из-за проблем со здоровьем не могла выносить малыша сама. По сведениям издания, после кончины Началовой ее замороженную яйцеклетку использовали для оплодотворения.

Маленького сына Началовой сейчас воспитывает его отец. Известно, что ребенок видится с родителями своей матери и своей 14-летней сестрой Верой Алдониной.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни в московской больнице.

По инф. rosbalt.ru

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