Сын Дональда Трампа мог заразиться коронавирусом на вечеринке безмасочников в Белом доме

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Как Дональд-младший подхватил вирус, до конца неясно, но есть данные о том, что 3 ноября, в день президентских выборов он побывал в Белом доме на вечеринке, ни один из участников которой не надел маску.
Ранее, еще до выборов главы государства, ковидом переболели отец Дональда, 45-й президент США, и мачеха Мелания Трамп.
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», завоевавший спецприз жюри на Венецианском кинофестивале, вышел в российский прокат, и недавно стало известно, что он будет претендовать от России на «Оскар». Еще до своего шествия на большом экране это лента вызвала много споров. И ниже мы представляем два мнения о данной картине.
«Не позволяйте лосям лизать вашу машину!» — табло с таким призывом начали появляться в Канаде. И это не шутка: в некоторых районах лоси, облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой, и власти пытаются отучить их от этой привычки.
Японские ученые из университета Кумамото обнаружили документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио.
Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.
Российские контрсанкции, возникшие из-за позиции Запада по Украине, продлены указом Владимира Путина. Мы не раз писали о нашем и многих общественников возмущении этой варварской практикой - уничтожением продуктов, которые могли бы пригодиться бедным...
Играя в азартные игры, следует подбирать лицензированные платформы. Испробовать такие игровые автоматы можно, посетив официальный сайт Риобет http://www.gimnaz-25.ru/, где собраны самые лучшие и качественные слоты, разработанные мировыми брендами. Все они отвечают предпочтениям пользователей и отличаются простым управлением. В этом можно убедиться, протестировав игры в демо-версиях, в которых действует виртуальная валюта.
Актёр, сценарист и, самое главное, любимый ведущий – Леонид Якубович стал для многих из нас почти родным человеком после долгих лет за штурвалом шоу «Поле чудес». Но о закулисной жизни героя знают далеко не все, так что давайте вместе заполним этот пробел!
Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?
В последнее время любители азарта предпочитают использовать онлайн-казино. Это позволяет играть в игровые автоматы без регистрации и при этом оставаться дома, в то время как наземные заведения продолжают подвергаться карантинным ограничениям. Большинство из них просто закрыты и не обслуживают клиентов. Недавно губернатор штата Невада сообщил, что из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нужно быть готовым к очередному закрытию игорных заведений.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всём мире ещё большей популярностью стали пользоваться онлайн-казино. Постоянные клиенты предпочитают, например, играть в слоты Адмирал, которые отличаются высокой отдачей. При этом на официальном сайте платформы расположено большое количество игровых автоматов на любой вкус, что и привлекает аудиторию. Несмотря на популярность, азартные игры подвергаются строгому регулированию со стороны соответствующих органов.
В период пандемии COVID-19 большинство компаний оказались на грани банкротства. Однако онлайн букмекерские конторы и казино показали свою устойчивость. Эксперты считают, что это перспективная вертикаль игорного бизнеса в такой сложный экономический период. Несмотря на то, что наземные казино терпят убытки, их онлайн-версии продолжают приносить стабильную прибыль. Некоторые из них стали гораздо популярнее, чем до введения карантинных ограничений.
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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