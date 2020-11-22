Сын Дональда Трампа мог заразиться коронавирусом на вечеринке безмасочников в Белом доме

У Дональда Трампа-младшего выявлена коронавирусная инфекция, он ушел на карантин. Об этом сообщают американские СМИ.

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Как Дональд-младший подхватил вирус, до конца неясно, но есть данные о том, что 3 ноября, в день президентских выборов он побывал в Белом доме на вечеринке, ни один из участников которой не надел маску.

Ранее, еще до выборов главы государства, ковидом переболели отец Дональда, 45-й президент США, и мачеха Мелания Трамп.

По инф. rosbalt.ru

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