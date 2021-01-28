Сын бывшего вице-губернатора получил за пьяное ДТП срок выше, чем просило обвинение

Советский районный суд Брянска вынес суровый приговор сыну бывшего вице-губернатора Максиму Резунову за гибель человека в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе суда, суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 с половиной года.

По версии обвинения, 17 сентября прошлого года ночью пьяный мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Touareg ехал со скоростью более 86 км/ч, и на пересечении улицы Горького и проспекта Ленина его машина врезалась в автомобиль Toyota Will. Затем виновник аварии скрылся с места ДТП. Водитель Toyota получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Обвинение просило для него 5 лет лишения свободы.

Резунов признал вину, но попросил о смягчении приговора.

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