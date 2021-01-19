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Сын Бари Алибасова: «Всё, что было с Шукшиной – несогласованный пиар Горжанкина и дочки Лидии»
По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2021 г.
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Сын создателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший отреагировал на информацию PR-директора Вадима Горжанкина о том, что продюсера якобы запирают дома и ограничивают его свободу.

Сын Барии Алибасова: «Всё, что было с Шукшиной – несогласованный пиар Горжанкина и дочки Лидии»


Он также сделал шокирующее заявление о том, что «все, что было с Шукшиной – это был несогласованный пиар Горжанкина и дочки Лидии». Сын Алибасова пояснил, что он уволил Горжанкина и нанял охрану для отца.

– Просто психоз у уволенного пиарщика. Раньше он начал делать согласованные скандалы, потом уже перешел на несогласованные, а теперь и вообще решил, что может проникать в квартиру к папе, — заявил журналистам Алибасов-младший.

Что касается отношений с бывшей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, на самом деле, как утверждает сын Алибасова, они с его отцом никогда не ссорились.

– Никогда и не ссорились. Они развелись по инициативе Лидии. Никогда конфликтов у них не было. И Новый год он провел вместе с Лидией, — сообщил Алибасов-младший.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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