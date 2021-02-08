|
Сибиряки накупили у мошенников липовых справок об отсутствии коронавируса
|По инф. Российской газеты
|08 Февраля 2021 г.
|
В Новосибирской области нашли мошенников, продававших авиапассажирам фальшивые справки об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию.
— Группа лиц в составе двух граждан Российской Федерации и гражданина одной из стран ближнего зарубежья действовала на территории Новосибирской области с сентября 2020 года по февраль 2021 года, — сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.
Предприимчивые дельцы изготавливали справки от имени одной из медицинских организаций и предлагали их пассажирам. Липовые документы пользовались спросом. Ведь без справки об отсутствии COVID-19 невозможно было вылететь за границу РФ. Полицейским удалось задокументировать более 130 эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.
При обысках у них были изъяты ноутбук и принтер, с помощью которых изготавливались липовые справки, а также печати медицинских организаций и часть поддельных документов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Давайте лучше знать о таких случаях, о недобропорядочных гражданах и методах, которые они применяют к доверчивым старикам. И не давать ни единого шанса втереться в доверие!
Еще по теме:
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •