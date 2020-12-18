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Шведский король признал поражение в борьбе с коронавирусом. Стратегия подвела!

По инф. polit.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что считает выбранную его страной стратегию для борьбы с коронавирусом неудачной.

Шведский король признал поражение в борьбе с коронавирусом. Стратегия подвела!

«Я считаю, мы потерпели неудачу. В нашей стране многие погибли», — сказал король.

Король также отметил, что в соседних со Швецией странах количество умерших от коронавируса меньше.

Швеция оставалась одной из немногих в мире стран, решившей не вводить карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса. В Швеции без перерыва работали рестораны, спортклубы и учебные заведения.

В результате к 17 декабря в Швеции выявили 357,5 тыс. случаев коронавируса, а за все время эпидемии от него умерли 9 893 человека. В соседней Норвегии за все время пандемии выявили только 42,3 тыс. случаев, из них только 402 смертельных.

Каждая страна во время пандемии пошла своим путем. Кто-то (как, например, Китай или Вьетнам) сразу же ввел жесткие меры, кто-то решил игнорировать карантин (как Швеция или Белоруссия), а кто-то ввел ограничительные меры, вот только из-за менталитета людей они оказались недостаточными. Да и штрафы, видимо, людей не пугали. Вот и получается, что одни страны уже инфекцию победили, а другие никак не могут с ней справиться.

По данным портала coronavirusstat.ru первое место по числу заражений удерживает США. Там за все время опасную инфекцию подцепили почти 17 миллионов человек, умерли 310 тысяч человек. На втором месте - Франция, на третьем - Великобритания. Россия занимает девятую строчку. Здесь 510 тысяч 977 случаев заражения, умерли 49 с лишним тысяч человек.

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Polit.ru

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