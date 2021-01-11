ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Шок: к саратовчанке на Новый год прилетела военная ракета
По инф. polit.ru   
11 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Жительница Саратова после новогодних праздников обнаружила у себя на кухне ракету, которая влетела в квартиру через окно. Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.

«Уникальный случай». К жительнице Саратова во время новогодних праздников прилетела военная ракета

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, на 19-м этаже. 31 декабря женщина вместе с другими членами семьи уехала из дома на новогодние праздники. Вернувшись в квартиру вечером 7 января, она обнаружила, что окно на кухне разбито. Еще одна дыра зияла в окне на лоджии.

«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило 5 пластиковых пакетов – три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка. Мы стали искать и нашли на холодильнике металлическую трубку чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 метров. Чудом не случилось пожара», — цитирует местное издание "Взгляд-инфо" хозяйку квартиры.

Женщина написала заявление в полицию, но надежды на то, что виновника случившегося найдут, у нее почти нет. По ее словам, участковый изъял ракету и сказал, что это «уникальный случай».

«Сотрудники полиции изъяли фрагменты и проведут экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент не представляется возможным предположить, что за предмет влетел в квартиру, повредив стекло», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД изданию «Свободные новости».

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 