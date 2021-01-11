Шок: к саратовчанке на Новый год прилетела военная ракета

Жительница Саратова после новогодних праздников обнаружила у себя на кухне ракету, которая влетела в квартиру через окно. Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, на 19-м этаже. 31 декабря женщина вместе с другими членами семьи уехала из дома на новогодние праздники. Вернувшись в квартиру вечером 7 января, она обнаружила, что окно на кухне разбито. Еще одна дыра зияла в окне на лоджии.

«Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок. Нечто пробило 5 пластиковых пакетов – три на лоджии и два в кухне. Муж подумал, что это фейерверк, но разве могут быть такие последствия от фейерверка. Мы стали искать и нашли на холодильнике металлическую трубку чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 метров. Чудом не случилось пожара», — цитирует местное издание "Взгляд-инфо" хозяйку квартиры.

Женщина написала заявление в полицию, но надежды на то, что виновника случившегося найдут, у нее почти нет. По ее словам, участковый изъял ракету и сказал, что это «уникальный случай».

«Сотрудники полиции изъяли фрагменты и проведут экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент не представляется возможным предположить, что за предмет влетел в квартиру, повредив стекло», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД изданию «Свободные новости».

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...