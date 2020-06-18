Школьницы ради селфи едва не устроили крушение поезда

В Красноярске четыре школьницы положили на рельсы камни, чтобы сделать «крутое селфи». Сотрудники транспортной полиции оштрафовали родителей девочек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть Сибирского линейного управления МВД РФ в Красноярске обратились железнодорожники. Они сообщили, что на одном из перегонов расцепились вагоны грузового состава. На месте происшествия транспортная полиция обнаружила четырех школьниц — 9, 10, 11 и 15 лет.

Девочки развлекались в опасной близости от поездов — забирались на стоящие вагоны, фотографировались и делали видеозаписи. Потом решили, что этого недостаточно, и положили на рельсы камни, чтобы сделать «крутое селфи».

— В результате наезда на преграду на подвижном составе расцепилось автосцепное устройство. Работники железной дороги оперативно устранили последствия случившегося, на режим работы транспортной магистрали происшествие не повлияло, — рассказали в пресс-службе.

В итоге домой к школьницам пришли инспекторы по делам несовершеннолетних. Родители юных любительниц опасных селфи привлечены к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В самих "селфи" (постановочных оригинальных снимках на мобильный телефон - ради украшения "стены" в соцсетях) нет ничего плохого, конечно. Это просто современное развлечение-увлечение, у всех поколений было что-то подобное, с элементами хвастовства и "выпендрежа". Но ужасно, когда ради эффектного снимка - наши внуки подвергают риску собственную жизнь:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...