Школьницы ради селфи едва не устроили крушение поезда

В Красноярске четыре школьницы положили на рельсы камни, чтобы сделать «крутое селфи». Сотрудники транспортной полиции оштрафовали родителей девочек.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть Сибирского линейного управления МВД РФ в Красноярске обратились железнодорожники. Они сообщили, что на одном из перегонов расцепились вагоны грузового состава. На месте происшествия транспортная полиция обнаружила четырех школьниц — 9, 10, 11 и 15 лет.
Девочки развлекались в опасной близости от поездов — забирались на стоящие вагоны, фотографировались и делали видеозаписи. Потом решили, что этого недостаточно, и положили на рельсы камни, чтобы сделать «крутое селфи».
— В результате наезда на преграду на подвижном составе расцепилось автосцепное устройство. Работники железной дороги оперативно устранили последствия случившегося, на режим работы транспортной магистрали происшествие не повлияло, — рассказали в пресс-службе.
В итоге домой к школьницам пришли инспекторы по делам несовершеннолетних. Родители юных любительниц опасных селфи привлечены к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
В самих "селфи" (постановочных оригинальных снимках на мобильный телефон - ради украшения "стены" в соцсетях) нет ничего плохого, конечно. Это просто современное развлечение-увлечение, у всех поколений было что-то подобное, с элементами хвастовства и "выпендрежа". Но ужасно, когда ради эффектного снимка - наши внуки подвергают риску собственную жизнь:
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В Красноярске четыре школьницы положили на рельсы камни, чтобы сделать «крутое селфи». Сотрудники транспортной полиции оштрафовали родителей девочек.
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