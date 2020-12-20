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Школьница вытащила провалившуюся под лед подружку
По инф. "Российской газеты"   
20 Декабря 2020 г.
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В селе Пирогово Каменского городского округа Свердловской области девочка спасла подругу, провалившуюся под лед во время прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Школьница вытащила провалившуюся под лед подружку



В итоге им всем удалось благополучно уйти с реки, глубина которой в месте происшествия составляла около метра.

За храбрость сотрудники 63-го пожарно-спасательного отряда Каменска-Уральского и представители городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества наградили школьницу благодарственным письмом и памятным подарком. Они также рассказали о правилах безопасности и о поступке девочки в ее школе.

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