Школьница вытащила провалившуюся под лед подружку

В селе Пирогово Каменского городского округа Свердловской области девочка спасла подругу, провалившуюся под лед во время прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В итоге им всем удалось благополучно уйти с реки, глубина которой в месте происшествия составляла около метра.

За храбрость сотрудники 63-го пожарно-спасательного отряда Каменска-Уральского и представители городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества наградили школьницу благодарственным письмом и памятным подарком. Они также рассказали о правилах безопасности и о поступке девочки в ее школе.

Еще хроника происшествий на нашем сайте - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...