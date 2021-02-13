«Сгорел в страстях»: названа неожиданная причина смерти Бориса Грачевского

Появление вдовы Бориса Грачевского в шоу «Пусть говорят» вызвало немало споров. После выхода программы в эфир Екатерину Белоцерковскую стали обвинять: мол, не уследила за знаменитым мужем.

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Подруга Грачевского, известный клинический психолог Елена Перелыгина, призывает прекратить нападки.

– Я слышу, что говорят о последних двух женах Бори, и пребываю в шоке, – вздыхает Елена. – Говорят, что и расчёт у них был, и что не любили они его. Прошу как психолог: обсуждая личную жизнь Грачевского, будьте аккуратны. Пустыми разговорами вы можете нанести психологическую травму и Кате, и Ане, и их детям.

Конечно, молодые женщины часто вступают в разновозрастный брак неспроста. Но при этом никто не отменяет преклонение перед личностью, встретив которую, забываешь о возрасте. Об этом говорила и Аня Грачевская, и Катя. Да, все неоднозначно было в их отношениях. Но обвинять жен в смерти Грачевского – это нонсенс.

Перелыгина считает, что Грачевский во многом сам спровоцировал свой уход. Ведь он совсем не обращал внимания на собственное здоровье.

– Он любил страстно и до беспамятства, любил молодых и красивых. И сгорел в этих страстях, – считает Елена. Конечно, Боря был очень болен в последние годы, боролся с онкологией и болезнью суставов, жаловался мне на невыносимую боль. А перед женами, конечно, он молодился, хорохорился. Не хотел выглядеть в их глазах слабым и больным. Так было даже в тот момент, когда он заболел ковидом. В больницу Боря обратился только тогда, когда совсем стало плохо. Он упустил шансы на выздоровление.

Перелыгина наблюдала за выступлением Екатерины в шоу «Пусть говорят» и очень переживает за ее состояние.

– Для Кати сейчас главное – не замкнуться в себе, – подчеркивает Елена. – Она должна жить для ребенка! Поэтому прошу всех прекратить нападать на нее. Она и так еле держится. Молодой женщине в данной ситуации грозит затяжная депрессия. Это недопустимо: ей ещё ребёнка поднимать. Нам сейчас лучше всем поддержать ее.

По инф. Sobesednik.ru

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