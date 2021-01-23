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Сергей Соседов не верит в семейное счастье Лолиты с шестым по счёту мужем
Нина Новах, Sobesednik.ru   
23 Января 2021 г.
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Не так давно Лолита Милявская призналась, что тайно вышла замуж. Произошло это на шоу «Новогодняя маска», которое было показано на НТВ в новогоднюю ночь. При этом личность своего шестого по счету супруга певица раскрывать не стала.

Сергей Соседов не верит в семейное счастье Лолиты с шестым по счёту мужем


Своими мыслями о новом браке Лолиты с Sobesednik.ru поделился музыкальный критик Сергей Соседов, который на протяжении нескольких месяцев работал с Лолитой на другом шоу – «Суперстар! Возвращение!».

– Мне даже не интересно знать – вышла она замуж или не вышла, – сказал 52-летний музыкальный критик. – Это не имеет значения ни для кого, и, мне кажется, даже для нее самой.

Сергей уверен, что если Лолита действительно вступила в шестой брак, то на нынешнем супруге она все равно не остановится.

– Лолита коллекционирует мужей, – поясняет Соседов. – Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их еще будет очень-очень много. Она такой человек – ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины. Это такой тип женщин. Она может говорить, что ищет одного и на всю жизнь, но на самом деле это не так. Если бы она искала одного, уже давно бы его нашла. Лолита так устроена. Здесь нет ничего предосудительного и странного. Это все старо как мир.

По инф. Sobesednik.ru

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