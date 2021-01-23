Сергей Соседов не верит в семейное счастье Лолиты с шестым по счёту мужем

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Не так давно Лолита Милявская призналась, что тайно вышла замуж. Произошло это на шоу «Новогодняя маска», которое было показано на НТВ в новогоднюю ночь. При этом личность своего шестого по счету супруга певица раскрывать не стала.
Своими мыслями о новом браке Лолиты с Sobesednik.ru поделился музыкальный критик Сергей Соседов, который на протяжении нескольких месяцев работал с Лолитой на другом шоу – «Суперстар! Возвращение!».
– Мне даже не интересно знать – вышла она замуж или не вышла, – сказал 52-летний музыкальный критик. – Это не имеет значения ни для кого, и, мне кажется, даже для нее самой.
Сергей уверен, что если Лолита действительно вступила в шестой брак, то на нынешнем супруге она все равно не остановится.
– Лолита коллекционирует мужей, – поясняет Соседов. – Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их еще будет очень-очень много. Она такой человек – ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины. Это такой тип женщин. Она может говорить, что ищет одного и на всю жизнь, но на самом деле это не так. Если бы она искала одного, уже давно бы его нашла. Лолита так устроена. Здесь нет ничего предосудительного и странного. Это все старо как мир.
Международная группа археологов провела радарное исследование на границе Белиза и Гватемалы и изучила древний город Эль-Пилар. В результате ученым удалось обнаружить более 1,8 тысячи объектов, построенных народом майя и надежно скрытых сегодня джунглями.
Не так давно Лолита Милявская призналась, что тайно вышла замуж. Произошло это на шоу «Новогодняя маска», которое было показано на НТВ в новогоднюю ночь. При этом личность своего шестого по счету супруга певица раскрывать не стала.
В Москве в четвертом квартале этого года планируется запустить эксперимент по выдаче электронных паспортов в виде пластиковой карты, также появится и мобильное приложение в качестве дополнения к таким паспортам. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
Сегодня вас ждёт максимально книжная подборка событий культурного Интернета. Вы прогуляетесь по заснеженным просторам Сибири, узнаете много нового о тайнах и мифах Испании и познакомитесь с творчеством знаменитой финской писательницы Керсти Бергрот.
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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