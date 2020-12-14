Сергей Шнуров снова станет отцом!

Петербургский музыкант Сергей Шнуров нарушил обещание не публиковать стихотворные посты в Инстаграме, но у него был серьезный и радостный повод — пополнение в семействе.

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Как сообщил лидер «Ленинграда», его красавица жена Ольга Абрамова ждет ребенка.

Сергею Шнурову 47 лет, он станет отцом в третий раз. У фронтмена группы «Ленинград» двое взрослых детей, а Ольга Абрамова — его четвертая жена.

В первом браке с Марией Исмагиловой у Шнурова родилась дочь Серафима. Девушке сейчас 27 лет. В 2000 году, когда музыкант был женат на Светлане Костициной, на свет появился сын Аполлон.

По инф. rosbalt.ru

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