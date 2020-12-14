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Сергей Шнуров снова станет отцом!
|По инф. rosbalt.ru
|14 Декабря 2020 г.
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Петербургский музыкант Сергей Шнуров нарушил обещание не публиковать стихотворные посты в Инстаграме, но у него был серьезный и радостный повод — пополнение в семействе.
Как сообщил лидер «Ленинграда», его красавица жена Ольга Абрамова ждет ребенка.
Сергею Шнурову 47 лет, он станет отцом в третий раз. У фронтмена группы «Ленинград» двое взрослых детей, а Ольга Абрамова — его четвертая жена.
В первом браке с Марией Исмагиловой у Шнурова родилась дочь Серафима. Девушке сейчас 27 лет. В 2000 году, когда музыкант был женат на Светлане Костициной, на свет появился сын Аполлон.
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