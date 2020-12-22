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Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе
По инф. argumenti.ru   
22 Декабря 2020 г.
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Популярный музыкант и продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.

Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе


– Неплохо. Работа есть, – сказал он.

Шнуров отметил, что обычно дает два частных выступления в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь. Однако музыкант вспомнил, что «участвовал в каком-то мероприятии» в прошлом году.

– Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться, – пояснил исполнитель.

Лидер группы «Ленинград» уточнил, что одно его выступление стоит 150 тысяч долларов (около 11,5 млн рублей).

По инф. argumenti.ru

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