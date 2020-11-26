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Сергей Шнуров посмеялся над угрозами жены Стаса Михайлова
По инф. rosbalt.ru   
26 Ноября 2020 г.
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По сообщениям СМИ, жена Стаса Михайлова пригрозила избить Сергея Шнурова за оскорбительное стихотворение в адрес мужа. Лидер группы «Ленинград» опубликовал в своем Инстаграме ответ Инне.

Сергей Шнуров посмеялся над угрозами жены Стаса Михайлова


В новом стихотворении Шнуров иронично отметил, что, вероятно, избитый «Стасика женой» сможет войти в историю, хоть и не станет примером для всех, как выдающиеся исторические личности.

«Все наблюдают с интересом.

Таков мой путь, ну что ж, окей,

Не Пушкин, что убит Дантесом,

И не Есенин на шнурке….

Моя судьба почти химера,

Как Ленинград мой точка ру.

Всей жизни смерть, конечно, мера!

Смешно я жил, смешно умру».

Причиной угроз со стороны жены Михайлова стало стихотворение, написанное Шнуровым. Михайлов раскритиковал коллег, которые пожаловались на тяжелое финансовое положение во время пандемии. Он заявил, что артисты не должны просить помощи у государства, и добавил, что поддерживает своих музыкантов, несмотря на трудности. Однако музыкант Александр Скляр, бывший гитарист Михаилова, сказал, что это ложь. Шнуров заметил, что из Михайлова «не вышел Иисус».

По инф. rosbalt.ru

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