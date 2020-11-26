Сергей Шнуров посмеялся над угрозами жены Стаса Михайлова

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В новом стихотворении Шнуров иронично отметил, что, вероятно, избитый «Стасика женой» сможет войти в историю, хоть и не станет примером для всех, как выдающиеся исторические личности.
«Все наблюдают с интересом.
Таков мой путь, ну что ж, окей,
Не Пушкин, что убит Дантесом,
И не Есенин на шнурке….
Моя судьба почти химера,
Как Ленинград мой точка ру.
Всей жизни смерть, конечно, мера!
Смешно я жил, смешно умру».
Причиной угроз со стороны жены Михайлова стало стихотворение, написанное Шнуровым. Михайлов раскритиковал коллег, которые пожаловались на тяжелое финансовое положение во время пандемии. Он заявил, что артисты не должны просить помощи у государства, и добавил, что поддерживает своих музыкантов, несмотря на трудности. Однако музыкант Александр Скляр, бывший гитарист Михаилова, сказал, что это ложь. Шнуров заметил, что из Михайлова «не вышел Иисус».
Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.
С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда год был не особо урожайным на мандарины.
Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.
Уральские антимонопольщики возбудили дело против строительной компании за рекламный ролик, где девочка показывает средний палец старому жилфонду. Это видео может расстроить детей, которые живут в советских домах.
Государственные телеканалы начали приучать население к скорому прощанию с коронавирусом. В студии стали приглашать настоящих специалистов-эпидемиологов, а не сомнительных личностей. Впереди этого процесса оказался Первый канал. В порыве неслыханной смелости в эфир пригласили ведущего российского эпидемиолога Игоря Гундарова. Но не всё сразу – для начала ему дали сказать совсем немного. Но что ему не удалось поведать на Первом? Рассказ Игоря Гундарова можно назвать сенсацией.
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
Иногда наступает время, когда человек решает провести свои солидные годы в пансионате для престарелых. Или за него это делают близкие, которые дома не могут обеспечить пожилому родственнику должный уход.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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