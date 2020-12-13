Сергей Шнуров через Инстаграм собирает вопросы для пресс-конференции Путина

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в большой пресс-конференции российского президента как корреспондент. В связи с этим музыкант через свой Инстаграм попросил соотечественников прислать ему вопросы к главе государства.
— Какой вопрос задать? Ваши предложения, — написал он.
В комментариях россияне сообщают, что хотели бы узнать у Путина, «сколько еще держаться» в нынешних кризисных условиях, «когда закончится эта ужасная ситуация с коррупцией» и когда президент «уйдет». Есть и вопрос «доколе?», который в качестве указания на случаи вопиющей несправедливости сделали популярным публицисты. «Пенсионный возраст подняли, ЖКХ подняли, а пенсию когда поднимут?» — также интересуются жители страны.
При этом некоторые авторы комментариев считают, что спрашивать у Путина, который находится у власти 20 лет, нечего — «все вопросы уже заданы».
В башкирском городе Агидель открылось швейное предприятие, которое с 30 сентября не может набрать сотрудников, — швеям предлагают зарплату в 15 тысяч рублей и, как минимум, шесть вакансий остаются без ответа.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в большой пресс-конференции российского президента как корреспондент. В связи с этим музыкант через свой Инстаграм попросил соотечественников прислать ему вопросы к главе государства.
Домашние питомцы, как и люди, оказались из-за пандемии коронавируса в «ловушке». Гулять и играть на улице с собаками хозяева, соблюдающие самоизоляцию, увы, не могут. В этом случае на помощь, как и весной, могут прийти незнакомые, но неравнодушные горожане — зооволонтеры.
В кино Мария Капнист нередко исполняла роли жутких злодеек: то ведьмой становилась, то ворчливой графиней. Воплощать столь колоритных персонажей ей помогало не только дворянское происхождение, но и долгие годы лишений за стенами исправительно-трудовых лагерей.
С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.
Фильм «Один дома» однажды оказался в одном ряду с нашими новогодними картинами и занял важное место в сердцах многих россиян. И вся эта любовь, в первую очередь, адресована маленькому Маколею Калкину – самому «рождественскому» мальчику в мире.
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела сейчас?
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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