Сергей Шнуров через Инстаграм собирает вопросы для пресс-конференции Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в большой пресс-конференции российского президента как корреспондент. В связи с этим музыкант через свой Инстаграм попросил соотечественников прислать ему вопросы к главе государства.

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— Какой вопрос задать? Ваши предложения, — написал он.

В комментариях россияне сообщают, что хотели бы узнать у Путина, «сколько еще держаться» в нынешних кризисных условиях, «когда закончится эта ужасная ситуация с коррупцией» и когда президент «уйдет». Есть и вопрос «доколе?», который в качестве указания на случаи вопиющей несправедливости сделали популярным публицисты. «Пенсионный возраст подняли, ЖКХ подняли, а пенсию когда поднимут?» — также интересуются жители страны.

При этом некоторые авторы комментариев считают, что спрашивать у Путина, который находится у власти 20 лет, нечего — «все вопросы уже заданы».

По инф. rosbalt.ru

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