Сергей Шакуров второй раз попал в больницу из-за коронавируса

Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве. По информации СМИ, 78-летнего артиста положили в больницу с диагнозом COVID-19.

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Уточняется, что коронавирус у артиста выявили еще в октябре. Тогда медики обнаружили у Шакурова вирусную пневмонию и приняли решение о госпитализации.

В конце октября Шакурова отпустили домой на карантин, но ему резко стало хуже.

Сергей Шакуров — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Среди последних работ актера: картина «Дикарка», фильм Дмитрия Месхиева «Дневник камикадзе» и сериал Сергея Снежкина «Брежнев».

По инф. rosbalt.ru

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