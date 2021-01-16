Сергей Пенкин рассказал о покушениях на свою жизнь

Известный певец Сергей Пенкин в рамках программы «Секрет на миллион» сделан сенсационное заявление. Оказывается, в лихие 90-е было совершено четыре покушения на его жизнь.

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Выяснилось, что однажды он открыл дверь, когда ждал доставку костюма, а вместо этого получил удар ножом в голову. Бандиты связали певца и перевернули дом «вверх дном». Взяли всё, что смогли унести: аппаратуру, деньги, драгоценности.

– Избили, вынесли аппаратуру, деньги искали, все было перевернуто, – рассказал Пенкин.

Обладатель четырёх октав заметил, что в 90-е это было обычным делом, и он даже не стал обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

В другой раз прямо во время концерта на сцену вышла женщина с электрошокером в руках. Тогда избежать нападения удалось из-за своевременных действий администратора.

Женщину задержали и отправили в милицию. Но заявления певец писать не стал, так как выяснилась, что нападавшая была женой умершего музыканта из коллектива Пенкина. Она испытывала материальные трудности после смерти мужа и таким образом пыталась привлечь внимание к себе.

По инф. «Чеснок»

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