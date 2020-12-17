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Сергей Маковецкий заболел коронавирусом
|По инф. rosbalt.ru
|17 Декабря 2020 г.
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Советский и российский актер театра и кино Сергей Маковецкий заболел коронавирусом. По информации СМИ, первые симптомы болезни у народного артиста РФ были выявлены еще 10 декабря.
После этого Маковецкий сдал тест на COVID-19, который подтвердил болезнь.
Врачи также обнаружили у актера острую инфекцию верхних дыхательных путей. Уточняется, что Маковецкий лечится дома под контролем врачей.
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